عرض مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل بأبو النمرس على المعمل الكيماوى

كتب أحمد الجعفرى

عرضت نيابة مركز الجيزة كمية من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطل بأبو النمرس على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم المضبوط.

وأمرت النيابة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما ضبط بحوزته 52 طربة حشيش، اعترف أمام رجال المباحث بحيازتها بقصد الاتجار بها.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث أبو النمرس تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه بمسكنه وبحوزته المضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.