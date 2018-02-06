ضبط 96 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 815 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 815 حكمًا متنوعًا منها 651 حكمًا جزئيًا و23 حكم مستأنف 117 حكم غرامات، هاربين من أحكام جنائية و22 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 4900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 96 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

كما تم القبض على كل من المتهم "عامر.م.ع"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوحماد شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5498 لسنة 2017 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "محمود.م.ال" 28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3824 لسنة 2014 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.