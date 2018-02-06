ضبط 18 طربة حشيش قبل ترويجها بالإسكندرية

حشيش - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط " عاطلين" بحوزتهما 18 طربة حشيش قبل توزيعهما على زبائنهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بشرق الإسكندرية.
تعود الواقعة إلى تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من الرائد نعمان أبو السعد مأمور قسم شرطة ثان الرمل يفيد بتمكن كل من الرائد محمد راضى والنقيب كريم رمضان معاونين قسم الرمل بضبط المتهمين، بحوزتهم الكمية المذكورة، وبندقيتي خرطوش، و23 طلقة، وتحرر محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة.
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