ضبط 147 "توك توك" بدون تراخيص فى حملة مرورية بالبحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون وتسير الحركة المرورية وضبط الدراجات البخارية المخالفة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور ، عن تحرير 536 مخالفات مرورية متنوعة منها إنتهاء التراخيص و مخالفة شروط التراخيص و السير عكس الاتجاة.