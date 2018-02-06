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ضبط 147 "توك توك" بدون تراخيص فى حملة مرورية بالبحيرة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:10 م
ضبط 147 "توك توك" بدون تراخيص فى حملة مرورية بالبحيرة توكتوك- أرشيفية


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون وتسير الحركة المرورية وضبط الدراجات البخارية المخالفة.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور ، عن تحرير 536 مخالفات مرورية  متنوعة منها إنتهاء التراخيص و مخالفة شروط التراخيص و السير عكس الاتجاة.
 
كما تم ضبط 147 "توك توك" بدون ترخيص  و 165 موتو سيكل بدون رخصة  و 5 توناية و ملاكي ركاب بالأجرة.
 

 


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