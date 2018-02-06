video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 14 مخالفة تموينية فى حملة بمركز الضبعة فى مرسى مطروح

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:56 م
ضبط 14 مخالفة تموينية فى حملة بمركز الضبعة فى مرسى مطروح حملة تموينية


مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

تمكنت حملة تموينية، من مفتشى إدارة الرقابة ومباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 14 مخالفة تموينية، بقرى فوكه وجلالة والجفيرة بمركز ومدينة الضبعة، شرقى مدينة مرسى مطروح.

أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، فى تصريحات صحفية، أن الحملة تمكنت من ضبط مخالفات استخدام دقيق بلدى مدعم فى مخبز دوار وأسطوانات بوتاجاز منزلية فى أحد المطاعم بخلاف الغرض المخصصة له، وضبط مخالفات بيع بأكثر من السعر المقرر لأسطوانات البوتاجاز المنزلية، ومخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى بعض المخابز البلدية، ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع بالمحلات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ مطروح ينهى أزمة صرف "التموين" لبطاقات بدل تالف وفاقد

محافظة مطروح

مطروح

اخبار محافظة مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة