ضبط 14 مخالفة تموينية فى حملة بمركز الضبعة فى مرسى مطروح





مطروح – حسن مشالى

تمكنت حملة تموينية، من مفتشى إدارة الرقابة ومباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 14 مخالفة تموينية، بقرى فوكه وجلالة والجفيرة بمركز ومدينة الضبعة، شرقى مدينة مرسى مطروح.

أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، فى تصريحات صحفية، أن الحملة تمكنت من ضبط مخالفات استخدام دقيق بلدى مدعم فى مخبز دوار وأسطوانات بوتاجاز منزلية فى أحد المطاعم بخلاف الغرض المخصصة له، وضبط مخالفات بيع بأكثر من السعر المقرر لأسطوانات البوتاجاز المنزلية، ومخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى بعض المخابز البلدية، ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع بالمحلات.