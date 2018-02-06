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ضبط عاطل تخصص فى نشل حافظات النقود بموقف أتوبيسات المؤسسة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:00 ص
ضبط عاطل تخصص فى نشل حافظات النقود بموقف أتوبيسات المؤسسة أرشيفية


كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث، قسم مكافحة جرائم النشل القبض على "حامد. ت. م " 30 سنة، عاطل ومسجل خطر، سبق اتهامه فى قضايا " نشل "، ومطلوب ضبطه على ذمة حكم قضائى فى قضية جنح قسم شرطة إمبابة " سلاح " والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة شهر وغرامة 50 جنيها، حيث تم ضبطه متلبسا بنشل حافظة نقود من عادل محمود 55 سنة، أثناء وجوده بموقف أتوبيسات المؤسسة للنقل العام.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اعترف بارتكابه الواقعة، لعدم وجود مهنة له أو عمل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بالعرض على السيد مساعد الوزير أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بقسم مكافحة النشل.

تم إحالة المتهم والمسروقات والمجنى عليه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 


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