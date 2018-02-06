ضبط صاحب مخبز بلدى مدعم تصرف فى 2050 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

ضبط صاحب مخبز بلدى مدعم تصرف فى 2050 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرةالثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:32 م
دقيق - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد ، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية ، عن ضبط مخبز بلدى مدعم تصرف فى 2050 شيكارة دقيق بلدى بواقع 1264865رغيف بمعايرة الماكينة الخاصة بالمخبز وجد أن الرصيد الموجود بالماكينة غير مطابق للرصيد الفعلى للمخبز.
كما تم تحرير 10 مخالفات تموينية وضبط سلع ومياة غازية منتهية الصلاحية وكميات من زجاجات المياة الغازية مغشوشة وزيت الزيتون منتهى الصلاحية تم التحفظ على المضبوطات ، وجارٍ تحرير المحاضر اللأزمة.
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