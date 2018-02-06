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ضبط سائقين اغتصبا معاقًا ذهنيًا فى بورسعيد

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:54 م
ضبط سائقين اغتصبا معاقًا ذهنيًا فى بورسعيد متهمين - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة بورفؤاد التابع لمديرية أمن بورسعيد، من القبض على سائقين متهمين باغتصاب معاق ذهنيا .
 
وكشف صاحب مغسلة كان يعتاد الشاب المعاق الذهاب إليه لتنظيف ملابسه، الواقعة، أنه حينما وجد دماء على ملابسه؛ فتوجه إلى قسم شرطة بورفؤاد للتحقيق فى الاعتداء.
 
و تمكنت مباحث بورفؤاد برئاسة الرائد محمد شطا رئيس المباحث، من ضبط "م . أ . م "، ٤٥ سنة، " م . م . ف"، ٣١ سنة ، سائقا ميكروباص، المتهمين فى هذه الواقعة .
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات .

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