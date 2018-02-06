ضبط سائقين اغتصبا معاقًا ذهنيًا فى بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال مباحث قسم شرطة بورفؤاد التابع لمديرية أمن بورسعيد، من القبض على سائقين متهمين باغتصاب معاق ذهنيا .

وكشف صاحب مغسلة كان يعتاد الشاب المعاق الذهاب إليه لتنظيف ملابسه، الواقعة، أنه حينما وجد دماء على ملابسه؛ فتوجه إلى قسم شرطة بورفؤاد للتحقيق فى الاعتداء.

و تمكنت مباحث بورفؤاد برئاسة الرائد محمد شطا رئيس المباحث، من ضبط "م . أ . م "، ٤٥ سنة، " م . م . ف"، ٣١ سنة ، سائقا ميكروباص، المتهمين فى هذه الواقعة .

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات .