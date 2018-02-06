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ضبط ربة منزل لاتهامها بمحاولة خطف طفلة بالوراق

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:01 م
ضبط ربة منزل لاتهامها بمحاولة خطف طفلة بالوراق كلابش - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن عدد من الأهالى بالوراق، بمساعدة رجال الشرطة، من ضبط ربة منزل لاتهامها بمحاولة اختطاف طفلة اليوم الثلاثاء، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة.

 

واعتدى المواطنون على المتهمة بالضرب، ثم أبلغوا قسم شرطة الوراق، حيث حضرت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتسلمت المتهمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
 

 
 
 
 

 


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