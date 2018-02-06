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ضاحى خلفان بعد زيارة السيسى للإمارات: المصريون قوة إيجابية فى وقفة الأمة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:24 م
ضاحى خلفان بعد زيارة السيسى للإمارات: المصريون قوة إيجابية فى وقفة الأمة ضاحى خلفان


كتب محمد تهامى زكى
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أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإمارات يعنى أن مصر والإمارات كيان واحد، وأن الإماراتيون يكنون لمصر كل الحب والتقدير.

 

وكتب خلفان، عبر حسابه على تويتر: "الرئيس السيسى يستقبل فى الإمارات استقبالا أخويا، وهذا يعنى شيئا واحدا، ألا وهو أن الإمارات هى مصر وأن مصر هى الإمارات"، مؤكدا: "نحن فى الإمارات نكن لمصر والمصريين كل حب وتقدير أخوى، فلتذهب قطر الحمدين فى مهب الريح".

 

وقال خلفان: "قرابة المائة مليون عربى فى مصر يشكلون قوة إيجابية فى وقفة الأمة متى ما ألمت بها الأحداث"، مضيفا: "قطر الحمدين تستهين بمصر والمصريين وهذه سذاجة ما بعدها سذاجة، وصانا زايد أن نكون مع مصر فى السراء والضراء، فيا ليت تنظيم الحمدين يعرف هذه الحقيقة".

 

وتابع: "أمس السيسى فى عمان واليوم فى الإمارات، اللقاءات الودية بين القادة العرب تثلج الصدر، قطر لا تريد للعرب أن يجتمعوا على كلمة رجل واحد، عافانا الله من الحمدين، مع الأسف الشديد الحكومة القطرية ضيع سمعتها الحمدين فى كل مكان".

 

ضاحى خلفان عبر تويتر
ضاحى خلفان عبر تويتر

 


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