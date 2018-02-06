صور.. مظاهرات مؤيدة لإقرار قانون محرقة اليهود أمام القصر الرئاسى ببولندا





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر المئات من أنصار الحزب الراديكالى فى بولندا، اليوم الثلاثاء، أمام القصر الرئاسى بالعاصمة وارسو، لدعم إقرار مشروع قانون محرقة اليهود .

وأكد زعيم المحافظين الحاكمين فى بولندا ياروسلاف كاتشينسكى أنه واثق من أن الرئيس أندرى دودا سيوقع القانون المثير للجدل حول محرقة اليهود الذى أدانته إسرائيل بشدة.

وقال كاتشينسكى "أننى مقتنع تماما بأن الرئيس أندرى دودا سيسلك الطريق الذى أعلن عنه، أى سيوقع" هذا القانون، ويعتبر كاتشينسكى الرجل الذى يقف وراء أى قرار سياسى كبير فى بولندا فى ظل حكومة حزب القانون والعدالة الذى يقوده.



جانب من الاحتجاجات

وأقر مجلس الشيوخ البولندى ليل الأربعاء الخميس قانونا مثيرا للجدل حول محرقة اليهود، هدفه الدفاع عن صورة البلاد لكنه أثار غضب إسرائيل. وأثار القانون انتقادات وتحذيرات وقلقا لدى واشنطن وعدد من المنظمات اليهودية والمؤسسات الدولية.

والقانون الذى يريد المحافظون أن يمنع استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" فى إشارة إلى معسكرين أقامهما النازيون فى بولندا خلال الحرب، ينبغى أن يحصل على توقيع رئيس الدولة أندرى دودا ليدخل حيز التنفيذ.

وأدانت سفارة إسرائيل فى وارسو الجمعة "موجة هجمات أساسها معاداة السامية" فى بولندا، فى أوج خلاف دبلوماسى كبير حول مسؤولية بولندا فى محرقة اليهود فى الحرب العالمية الثانية.



مظاهرات أمام القصر الرئاسى بوارسو

وقالت السفارة "فى الأيام القليلة الماضية لم يكن باستطاعتنا الا أن نلاحظ موجة من التصريحات المعادية للسامية تصل إلى السفارة عبر كل القنوات ووسائل الاتصال، والعديد منها استهدفت السفيرة انا ازارى شخصيا".

وأشار البيان إلى "التصريحات المعادية للسامية التى تملأ الانترنت فى بولندا وأصبحت الآن موجودة على وسائل الإعلام الرئيسية أيضا، خصوصا على قناة تى فى بى انفو" التى قدمت بعد ذلك إعتذاراتها للسفيرة فى بيان.

وتحدث معلقو القناة الرسمية عن الموضوع بطريقة ساخرة، وقال "نستطيع القول ان هذه المعسكرات ليست ألمانية ولا بولندية بل يهودية". لانه من الذى شغل المحارق؟ ومن مات هناك؟"، وأعاد أحد المعلقين نشر تغريدات على تويتر استخدم فيها عبارات مهينة لليهود.



مظاهرات مؤيدة لإقرار قانون محرقة اليهود

ودانت السفارة أيضا المعلومات الخاطئة التى بثتها قناة التلفزيون وخصوصا تلك التى تحدثت عن صلة لم يتم اثباتها بين الانتقادات الاسرائيلية للقانون الجديد واطلاق اعمال دفع تعويضات متواضعة عن العقارات التى تم تأميمها فى بولندا من قبل النظام الشيوعى بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يملك عددا منها يهود.

وقالت السفارة فى بيان "حتى الآن امتنعنا عن الرد لكن لم يعد بامكاننا السكوت".

وفى وقت لاحق قدمت قناة "تى فى بى انفو" إعتذارات رسمية الى السفارة وسحب الرسائل المهينة من تويتر. كما أعلنت أن "إجراءات تأديبية" ستتخذ ضد المسؤولين.



لافتات تؤيد إقرار قانون محرقة اليهود

وقالت القناة فى بيان معبرة عن اعتذارها للسفيرة الإسرائيلية أن "مجلس إدارة التلفزيون البولندى ترى أنه لا يمكن أن يكون هناك مكان فى التلفزيون العام لمضامين تمييزية واقصاء".

ووصف رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيسكى الجمعة التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة فى شان قانون المحرقة بأنه "موقت".

وقال رئيس الوزراء الذى دعا مجموعة من الصحفيين الأجانب لمرافقته إلى قرية ماركوفا فى جنوب شرق البلاد حيث أقيم متحف فى ذكرى أسرة بولندية تم القضاء على أفرادها لإيوائها يهودا إبان الاحتلال النازى "أنه تراجع موقت للعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وآمل بان تتحسن قريبا حين نشرح موقفنا".