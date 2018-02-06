صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد شوارع القنطرة غرب وقرية أبو خليفة





الإسماعيلية – صبرى غانم

تفقد اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الحى التجارى بالقنطرة غرب وشوارع التحرير والجيش والسويس وميادين وشوارع القنطرة غرب وأبوخليفة، ورافقه اللواء عادل أنور مساعده للشئون المالية والإدارية واللواء حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية والعميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب، والعميد ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية والمحاسب كرم الشحات نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمهندس محمود علام مساعد رئيس المركز والمدينة.

كما تفقد موقع وحدة المرور القديمة تمهيدا لإنشاء نقطة للمرافق ومباحث التموين ومدرسة لتعليم قيادة السيارات بالمبنى.

وخلال الجولة التقى اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير الأمن بالمواطنين أثناء قيامهم بشراء الملابس كما التقى بعدد من التجار واستمع إلى بعض مشاكلهم وزيارة نقطة شرطة أبوخليفة ووحدة الإطفاء بالقرية والتجول فى شوارعها ولقاء المواطنين.

كما تفقد مدير الأمن الخدمات المعينة على المنشآت الحيوية والشرطية بالقنطرة غرب وقرية أبو خليفة؟



مدير الأمن مع نائب رئيس المدينة



مدير الأمن يستمع لمدير المرور



مدير الأمن فى شوارع أبوخليفة



مدير الأمن يتجول فى قرية أبوخليفة



أحد المواطنين يتحدث مع مدير الأمن



جانب من الجولة



مدير الأمن فى القنطرة



مدير أمن الإسماعيلية



مدير الأمن يستمع لأحد الأطفال



جانب من الجولة



مدير الأمن فى وحدة إطفاء أبوخليفة



مدير الأمن داخل سوق القنطرة



مدير الأمن يستمع لأحد المواطنين



مدير الأمن فى نقطة أبوخليفة



جانب من الجولة



مدير الأمن داخل وحدة المرور القديمة



مدير الأمن فى مدخل القنطرة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة