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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:09 م
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صور.. قتيلان وأكثر من 100 جريح بسبب زلزال بقوة 6.4 ضرب تايوان

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:02 م
صور.. قتيلان وأكثر من 100 جريح بسبب زلزال بقوة 6.4 ضرب تايوان أثار مدمرة للمبانى والمنشئات


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قتل شخصين،وأصيب أكثر من 100آخرين، اليوم الثلاثاء جراء زلزال بقوة 6.4 ضرب تايوان.

وترك الزلزال بقوة 6.4 درجات ضرب تايوان،أثار مدمرة على المبانى والمنشئات،وتقوم قوات الدفاع المدنى، برفع أنقاض المبانى المدمرة، بحثا عن ناجين أو مصابين.

ولم تفد السلطات التايوانية حتى الأن عن أى ضحايا أو مصابين جراء الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن زلزالا شدته 6.4 درجة وقع على بعد 22 كيلومترا شمال شرقى هوا لين فى تايوان وعلى عمق كيلومتر واحد.

ولم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

إجلاء المواطنين
إجلاء المواطنين

 

مبانى مدمرة
مبانى مدمرة

 

منازل مدمرة
منازل مدمرة

 

أثار زلزال تايوان
أثار زلزال تايوان

 

أثار مدمرة لزلزال بقوة 6.4 ضرب تايوان
أثار مدمرة لزلزال بقوة 6.4 ضرب تايوان

 

دمار للمبانى والمنشئات
دمار للمبانى والمنشئات

 

قوات الدفاع المدنى فى تايوان (2)
قوات الدفاع المدنى فى تايوان 

 

قوات الدفاع المدنى فى تايوان
قوات الدفاع المدنى فى تايوان

 


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زلزال

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