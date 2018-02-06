صور.. فيضانات وانهيارات أرضية تضرب إندونيسيا





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان اليوم الثلاثاء إن السلطات أجلت آلاف السكان فى العاصمة الإندونيسية بسبب الفيضانات وذلك رغم أن منسوب الأنهار الذى ارتفع جراء إطلاق المياه من خزان رئيسى بدأ يتناقص.

وقالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا فى انهيارات أرضية فى مدن صغيرة تحيط بجاكرتا وإن ثمانية أشخاص فقدوا بعد حدوث انهيارين أرضيين قرب مدينة بوجور.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اليوم الثلاثاء أشخاصا يخوضون فى المياه العكرة فى بعض أحياء العاصمة جاكرتا.

وقال حاكم جاكرتا إن الفيضانات تسببت فى نزوح نحو 6500 شخص فى مناطق من جنوب وشرق جاكرتا.

كانت لقطات تلفزيونية مأساوية أظهرت فى وقت سابق انهارا سريعة الجريان من المياه المحملة بالطين تنطلق وسط الشوارع وتسقط أشجارا وبعض الفيلات فى المنطقة الجبلية المحيطة بجاكرتا.

واضطرت السلطات إلى إطلاق المياه من خزان رئيسى فى مدينة بوجور بعد أن بلغت مناسيب المياه مستوى أطلق أقوى تحذير.

ويعمل أفراد من الشرطة والجيش مع متطوعين للتعامل مع آثار الفيضانات.



ارتفاع فى منسوب المياه



ارتفاع منسوب المياه



إزالة أثار الفيضانات



المياه تغمر البيوت فى إندونيسيا



محاولات إزالة أثار المياه



مواطنون يحاولون إزالة أثار المياه



مياة الفيضانات تجتاح إندونيسيا



انهيارات طينية



فيضانات وانهيارات أرضية تضرب اندونيسيا



فيضانات