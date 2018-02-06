صور.."تنمية المفاهيم الجغرافية لدى التلاميذ".. رسالة ماجستير بجامعة الأزهر





كتب على عبد الرحمن

ناقشت كلية التربية جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد أبو الفضل محمد شبيب المعيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر، تحت عنوان "فاعلية برنامج حاسوبى قائم على الخرائط الذهنية فى تنمية المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير البصرى لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي".

وقررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بالتبادل، وتكونت اللجنة من الدكتور يحيى محمد لطفى نجم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر، والدكتور عطية السيد عطية عبدالعال، أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد مشرفا، والدكتور أحمد إبراهيم شلبى أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس مناقشا خارجيا ورئيسا، والدكتور على محمد حسين سليمان أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية جامعة الأزهر، مناقشا داخليا.

حضر المناقشة كل من الدكتور حشمت عبدالحكم، الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالعزير، الدكتور عبدالرحيم الهلالى، الدكتور عبدالحفيظ عبدالرحمن، الدكتور عبدالمنعم كوكب، الدكتور حسام شاكر المنسق الإعلامى لجامعة الأزهر.























