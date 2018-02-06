صور.. تظاهر سكان مدينة منبج السورية اعتراضا على التدخل التركى بعفرين

مظاهرات ضد عدوان تركيا على سوريا





دمشق (أ ش أ) - أ ف ب

تظاهر المئات من سكان ناحية "الحية" شرقى مدينة "منبج" السورية اليوم الثلاثاء، لمساندة أهالى عفرين فى التصدى للعملية العسكرية التركية، وللتنديد بقتل المدنيين.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالهجوم على عفرين وسياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كما رفع المتظاهرون صورة المقاتلة الكردية "بارين كوبانى" التى قتلت فى عفرين بشكل بشع.

كما ألقى مشاركون - خلال المظاهرة - خطابات أكدوا فيها وقوف الشعب وقفة واحدة بوجه المخططات التركية والعدوان الخارجى على الأراضى السورية.



احتجاجات



تظاهرات رافضة للعدوان التركى على شمال سوريا



تظاهرات



جانب من الاحتجاجات (2)



جانب من الاحتجاجات



مظاهرات ضد العدوان التركى على الأراضى السورية