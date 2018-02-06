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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:53 م
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صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى لنقل الدم بالجيزة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:27 م
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى لنقل الدم بالجيزة تراكم القمامة


كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى
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رصد "اليوم السابع" تراكم القمامة بجوار سور المركز القومى لنقل الدم التابع لوزارة الصحة، الكائن بشارع وزارة الزراعة فى حى الدقى بالجيزة، وبجوار نهاية كوبرى أكتوبر، وهو ما يهدد بانتشار الأمراض خاصة أن "بنك الدم" له أولوية فى الاهتمام، حفاظا على صحة المواطنين.
 
من جانبه قال يحيى فايد، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، لـ"اليوم السابع"، إنه سيوجه برفع تراكمات القمامة فورا، حفاظا على المظهر الحضارى وصحة المواطنين.
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (1)
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (2)
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (3)
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (4)
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (5)
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (6)
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (7)
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (8)
 
صور.. تراكم قمامة بجوار المركز القومى (9)
 

 


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