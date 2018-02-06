صور.. بورتريكو الأمريكية تتحول لجزيرة أشباح بسبب انقطاع الكهرباء





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تبدو جزيرة بورتريكو الأمريكية، اليوم الثلاثاء كما لو أنها جزيرة أشباح بسبب تواصل أزمة انقطاع الكهرباء، بسبب ما خلفه إعصار ماريا من دمار للبنية التحتية للجزيرة.

وطالب حاكم بورتريكو "ريكاردو روسيلو" الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالإسراع من ردها فى التعامل مع انقطاع الكهرباء فى الجزيرة، عقب نحو شهر من ضرب إعصار "ماريا" لها.

وقال روسيلو - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإٌذاعة البريطانية (بى بى سي)،إنه تم فقط إرسال سبع فرق من المهندسين إلى جزيرة "بورتريكو" ، التى لا يزال أكثر من 80 فى المائة من سكانها يعيشون بدون كهرباء.

وكان الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" قد اتخذ خلال شهر سبتمبر الماضى تدابيرا لتسريع إرسال المساعدات إلى بورتريكو المدمرة ، بعد أن ضربها إعصار ماريا، فيما تواجه إدارته انتقادات بشأن إهمال هذه الجزيرة.

وبرتوريكو إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة الأمريكية يقع فى شمال شرق البحر الكاريبى وقد تعرض لاعصار ماريا فى الشهر الماضى وهو أقوى إعصار تشهده بورتوريكو منذ عام 1928 ووصلت سرعة الرياح قبيل أن يضرب الإعصار البلاد إلى 250 كيلومتراً فى الساعة وخلف 44 قتيلا .

يذكر ان بورتريكو نظمت استفتاء فى شهر يونيو الماضى شارك فيه حوالى نصف مليون مواطن اختار معظمهم تحول الجزر إلى ولاية أمريكية .



منازل مهدمة



إعصار ماريا يقتل الأخضر واليابس ببورتريكو



الحياة فى بورتريكو



انقطاع الكهرباء



بورتريكو الأمريكية تتحول إلى جزيرة أشباح



جزيرة بورتريكو



خلو المبانى من السكان