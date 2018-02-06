video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. بورتريكو الأمريكية تتحول لجزيرة أشباح بسبب انقطاع الكهرباء

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:59 ص
صور.. بورتريكو الأمريكية تتحول لجزيرة أشباح بسبب انقطاع الكهرباء جزيرة بورتريكو الأمريكية


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

تبدو جزيرة بورتريكو الأمريكية، اليوم الثلاثاء كما لو أنها جزيرة أشباح بسبب تواصل أزمة انقطاع الكهرباء، بسبب ما خلفه إعصار ماريا من دمار للبنية التحتية للجزيرة.

وطالب حاكم بورتريكو "ريكاردو روسيلو" الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالإسراع من ردها فى التعامل مع انقطاع الكهرباء فى الجزيرة، عقب نحو شهر من ضرب إعصار "ماريا" لها.

وقال روسيلو - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإٌذاعة البريطانية (بى بى سي)،إنه تم فقط إرسال سبع فرق من المهندسين إلى جزيرة "بورتريكو" ، التى لا يزال أكثر من 80 فى المائة من سكانها يعيشون بدون كهرباء.

وكان الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" قد اتخذ خلال شهر سبتمبر الماضى تدابيرا لتسريع إرسال المساعدات إلى بورتريكو المدمرة ، بعد أن ضربها إعصار ماريا، فيما تواجه إدارته انتقادات بشأن إهمال هذه الجزيرة.

وبرتوريكو إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة الأمريكية يقع فى شمال شرق البحر الكاريبى وقد تعرض لاعصار ماريا فى الشهر الماضى وهو أقوى إعصار تشهده بورتوريكو منذ عام 1928 ووصلت سرعة الرياح قبيل أن يضرب الإعصار البلاد إلى 250 كيلومتراً فى الساعة وخلف 44 قتيلا .

يذكر ان بورتريكو نظمت استفتاء فى شهر يونيو الماضى شارك فيه حوالى نصف مليون مواطن اختار معظمهم تحول الجزر إلى ولاية أمريكية .

منازل مهدمة
منازل مهدمة

 

إعصار ماريا يقتل الأخضر واليابس ببورتريكو
إعصار ماريا يقتل الأخضر واليابس ببورتريكو

 

الحياة فى بورتريكو
الحياة فى بورتريكو

 

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

 

بورتريكو الأمريكية تتحول إلى جزيرة أشباح
بورتريكو الأمريكية تتحول إلى جزيرة أشباح

 

جزيرة بورتريكو
جزيرة بورتريكو

 

خلو المبانى من السكان
خلو المبانى من السكان

 

مبانى خالية
مبانى خالية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استمرار انقطاع الكهرباء بجزيرة بورتريكو فى أمريكا بسبب إعصار ماريا

صور.. الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون يزور أهالى بورتريكو بعد إعصار ماريا

حاكم بورتريكو يطالب بالمساعدة فى أزمة انقطاع الكهرباء بسبب الإعصار "ماريا"

بالصور.. أمريكا ترسل مزيد من المساعدات لأهالى بورتريكو جراء إعصار ماريا

بورتريكو

أمريكا

أخبار العالم اليوم

الحكومة الفيدرالية الأمريكية



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة