صور.. انهيار جزئى لجسر على طريق سريع بالبرازيل

شهدت العاصمة البرازيلية برازيليا، اليوم الثلاثاء انهيار أجزاء من جسر على حافة أحد الطرق السريعة.

ولم تفد السلطات البرازيلية عن أى ضحايا أو مصابين جراء الانهيار.

يذكرأن ، شهدت كولومبيا فى الأيام القليلة الماضية حادث من نفس النوع، ولقى ما لا يقل عن تسعة من عمال البناء مصرعهم فى حين أصيب خمسة آخرون عندما انهار جسر تحت الإنشاء فى وسط البلاد الأسبوع الماضى.

وكان من المقرر أن يكون الجسر، الواقع فى منطقة تشيراخارا عند حدود إقليمى كونديناماركا وميتا، جزءا من طريق سريع يربط العاصمة بوجوتا بمدينة فيلافيسنسيو. ولم يكن الجسر مفتوحا لاستخدام الجمهور.

وقال رينالدو روميرو المسؤول بوكالة الاستجابة للكوارث فى إقليم ميتا لرويترز إن سبب انهيار الجسر، الذى سقطت أجزاء منه فى واد ضيق تحته، لا يزال قيد التحقيق.

وقال روميرو "حتى الآن بلغ عدد القتلى تسعة والمصابين خمسة". وأضاف "لا نزال نعمل على التأكد من عدم سقوط ضحايا آخرين".