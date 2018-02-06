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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:49 م
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صور استعداد المركز الثقافى الروسى لافتتاح بيت المشجع المصرى بمونديال 2018

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:05 م
صور استعداد المركز الثقافى الروسى لافتتاح بيت المشجع المصرى بمونديال 2018 كاس العالم


كتب مؤمن مختار
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حصل "اليوم السابع" على صور الاستعدادات النهائية لافتتاح بيت المشجع الرسمى المصرى فى كأس العالم داخل المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، فمن المقرر تنظيم فعالية كبيرة خاصة بالمشجع المصرى فى مونديال 2018 بروسيا.

 

ويستعد المركز للاحتفال بيت المشجع الرسمى المصرى بعد عدة أيام، حيث إنه من المقرر أنه يتم عرض عدد كبير من الصور داخل المعرض مع حضور عدد كبير من النجوم.

1 (1)
 الاستعدادات النهائية لافتتاح بيت المشجع المصرى
 
2
 الاستعدادات النهائية لافتتاح بيت المشجع المصرى

 

3
جانب من الاستعدادات 

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