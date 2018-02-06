صور.. احتجاجات فى هندوراس ضد الرئيس هيرنانديز





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تواصلت فى هندوراس الاحتجاجات الرافضة لإعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز الذى أدى اليمين الدستورية، لفترة رئاسية ثانية.

واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة تيجوسيجالبا للإعراب عن احتجاجهم على أداء الرئيس هيرنانديز اليمين الدستورية حيث وصفوا الانتخابات التى جرت فى نوفمبر الماضى بأنها كانت "مزورة".

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الشرطة التى استخدمت الغازات المسيلة للدموع والحواجز لتفريق المحتجين الغاضبين.

و دعا هيرنانديز مواطنى بلاده إلى الوحدة وقبول إعادة انتخابه، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية.

يشار إلى أنه وفقا لعمليات فرز الأصوات الرسمية، فاز هيرنانديز بنسبة 95ر42 في المائة مقابل 42ر41 في المائة لزعيم المعارضة سلفادور نصر الله .. وقد اعترفت بعض الدول بفوز هيرنانديز (49 عاما) أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وكانت منظمة الدول الأمريكية قد أعلنت أن الانتخابات شابتها مخالفات ودعت إلى إجراء تصويت جديد.



اشتباكات عنيفة



اشتباكات



جانب من الاحتجاجات فى هندوراس



قنابل مسيلة للدموع



اشتباكات عنيفة فى هندوراس



إطلاق الغاز المسيل للدموع



تراشق بالحجارة



جانب من الاشتباكات



قوات الشرطة فى هندوراس