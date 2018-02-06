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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:12 م
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صور.. إغلاق برج إيفل بسبب سوء الطقس وتساقط كثيف للثلوج بباريس

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:37 م
صور.. إغلاق برج إيفل بسبب سوء الطقس وتساقط كثيف للثلوج بباريس برج إيفل


أ ش أ - تصوير أ ف ب
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أغلق برج إيفل أبوابه اليوم الثلاثاء، أمام الزوار بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج بشكل متواصل وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية رفع درجة الحذر فى العاصمة باريس وضواحيها للون البرتقالى.

وأعلنت الشركة المشغلة لبرج إيفل، الذى استقبل العام الماضى أكثر من 6 ملايين زائر - أن برج إيفل مغلق أمام الزوار بسبب الأحوال الجوية، داعية إلى متابعة تطورات الوضع على وسائل التواصل الاجتماعى.

واشتد الشتاء اليوم فى فرنسا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة لتصل لعشر درجات تحت الصفر فى وسط فرنسا. فيما يتواصل تساقط الثلج منذ أمس بباريس حيث بلغ سمكه ما بين 5 و 10 سنتيمترات فى المنطقة الباريسية.

وقد أعلنت حالة التأهب فى 22 منطقة بفرنسا بسبب موجة البرد الشديد التى تضرب البلاد و لاتخاذ التدابير اللازمة لإيواء المشردين فى مختلف المدن. 

الثلوج تغطى الأخضر واليابس
الثلوج تغطى الأخضر واليابس

 

الثلوج تغطى الأشجار فى فرنسا
الثلوج تغطى الأشجار فى فرنسا

 

الثلوج تغطى التماثيل
الثلوج تغطى التماثيل

 

برج إيفل (2)
برج إيفل
 
 
برج إيفل وسط الثلوج
برج إيفل وسط الثلوج

 

برج إيفل
برج إيفل

 

تساقط كثسف للثلوج فى فرنسا
تساقط كثسف للثلوج فى فرنسا

 

تساقط كثسف للثلوج
تساقط كثيف للثلوج

 

تساقط كثيف للثلوج فى باريس (2)
تساقط كثيف للثلوج فى باريس

 

تساقط كثيف للثلوج فى باريس
تساقط كثيف للثلوج فى باريس

 

ثلوج
ثلوج

 

عاصفة جليدية فى باريس
عاصفة جليدية فى باريس

 

مواطن يحمل كتلة ثلوج
مواطن يحمل كتلة ثلوج

 


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