صور.. أسماء المصابين الخمسة فى انهيار مبنى خزان مياه بأسوان





أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين الخمسة فى حادث الانهيار الجزئى لمبنى خزان مياه تحت الإنشاء والتابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، اليوم الثلاثاء، وذلك بمنطقة الحكروب شرق مدينة أسوان.

تلقى اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد محمود عوض، مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان، يفيد إصابة " محمد عبد الرازق خميس، 14 عاما ، ووالده عبدالرازق خميس حسين ، 50 عاما، ومحمود جمال ، 15 عاما ، وحسونة هلال 29 عاما، وعلى سلطان على، 30 عاما، وجميعهم مقيمون فى أسيوط من العمالة فى إنشاءات المبنى، وتنوعت إصابتهم ما بين خدوش وكدمات وكسر بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقلهم بواسطة 7 سيارات إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.



مبنى شركة المياه الذى تعرض للانهيار الجزئى



موقع الكارثة



سيارات الإسعاف بموقع الحادث



الشرطة والإسعاف بموقع الحادث



مبنى شركة المياه