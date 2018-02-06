صحيفة الاتحاد الإماراتية تنشر فيديو استقبال الرئيس السيسى فى الإمارات

صحيفة الاتحاد الإماراتية تنشر فيديو استقبال الرئيس السيسى فى الإماراتالثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:52 م
الرئيس السيسى فى الإمارات
كتبت مريم بدر الدين
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نشر الحساب الرسمى لصحيفة الاتحاد الإماراتية فيديو للاستقبال الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإمارات، مع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبى، وولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
فيديو: #محمد_بن_راشد و #محمد_بن_زايد يستقبلان الرئيس المصري لدى وصوله مطار الرئاسة بـ #أبوظبي في زيارة عمل للدولة #مصدرك_الأول pic.twitter.com/HfotPsOKML— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) February 6, 2018
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار جولته الخليجية، بعد انتهاء زيارة رسمية لسلطنة عمان، كانت الأولى له منذ توليه الحكم.
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