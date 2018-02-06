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صحيفة الاتحاد الإماراتية تنشر فيديو استقبال الرئيس السيسى فى الإمارات

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:52 م
صحيفة الاتحاد الإماراتية تنشر فيديو استقبال الرئيس السيسى فى الإمارات الرئيس السيسى فى الإمارات


كتبت مريم بدر الدين
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نشر الحساب الرسمى لصحيفة الاتحاد الإماراتية فيديو للاستقبال الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإمارات، مع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبى، وولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار جولته الخليجية، بعد انتهاء زيارة رسمية لسلطنة عمان، كانت الأولى له منذ توليه الحكم.

 


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الامارات

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