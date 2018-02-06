شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا وقاضيا آخر بموجب حالة الطوارئ

شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا وقاضيا آخر بموجب حالة الطوارئالثلاثاء، 06 فبراير 2018 05:40 ص
عبد الله يمين رئيس المالديف
رويترز
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اعتقلت الشرطة فى جزر المالديف رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وقاضيا آخر بالمحكمة العليا اليوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الله يمين حالة الطوارئ لمدة 15 يوما فى تصعيد لمعركة قضائية مع المحكمة العليا للأرخبيل.
وقالت الشرطة فى رسالة على تويتر إنها ألقت القبض على رئيس المحكمة العليا وعلى القاضى على حميد بالمحكمة العليا "فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية". ولم تذكر الشرطة أى تفاصيل عن المزاعم أو التهم الموجهة ضد القاضيين.
وكان يمين قد تحدى فى وقت سابق حكما من المحكمة العليا بالإفراج عن تسعة زعماء معارضين مسجونين.
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