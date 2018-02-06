"س" و "ج" ما هو التأمين ضد خطر الحريق وما أهميته؟





رانيا فزاع

يعتبر التأمين ضد الحريق واحد من المنتجات الهامة التى تلعب دورا فى الحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم ومسئولياتهم تجاه الغير ، وأصدر الاتحاد المصرى للتأمين نشرة معلوماتية اليوم عن التأمين ضد الحريق وأهميته ، وهذه أهم المعلومات عنه:

متى ظهر التأمين ضد الحريق ؟

بدأ ظهور التأمين ضد خطر الحريق فى بريطانيا ،وأواسط أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بظهور أصحاب الحرف وتكوين جمعيات خاصة بهم ،حيث اقتصر تأمين الحريق فى تلك المرحلة على مساعدة صاحب الحرفة الذى يريد حماية ممتلكاته للحريق عن ما يصيبها من أضرار، وفى أعقاب الثورة الصناعية وظهور الاختراعات الجديدة وتحول الصناعة من يدوية إلى آلية ، وحاجتها للحماية من جميع الأضرار زاد الطلب على التأمين ضد خطر الحريق.

ما أنواع وثائق التأمين ضد الحريق فى مصر ؟

التأمين ضد خطر الحريق فى مصر له أكثر من شكل فى الوثائق الصادرة عن الشركات ،فهناك وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى ، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب ،وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق ، وثانى هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التى تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة.

ما قيمة أقساط تأمين ضد الحريق بمصر ؟

ارتفعت أقساط تأمينات الحريق فى الفترة الأخيرة عن العام 2014-2015 تصل إلى مبلغ 1353526 وزادت فى عام 2015-2016 إلى مبلغ 1447700 بنسبة 106% ، كما بلغت التعويضات فى عام 2014-2015 مبلغ 748504 وزادت إلى 842550 بنسبة 112%

كما تصدرت قائمة الصناعات المسدد لها تعويضات حوادث الحريق خلال السنوات السابقة على النحو التالى:

الورق 15% والبلاستيك بنحو 14%، يليها المواد الغذائية بنسبة 12%، حيث يتصدر الماس الكهربائى لأسباب الحريق بتلك الصناعات يليه الحريق الميكانيكى ثم الانفجار والاشتعال الذاتى.

كيف يقلل الخسائر الناتجة عن الحرائق ؟

أوصت النشرة الفنية للاتحاد بتقليل حجم الخسائر بفرع تأمينات الحريق خلال الفترة القادمة ،وشملت هذه التوصيات المعاينة الدقيقة قبل الإصدار ،بجانب توفير العميل لوسائل الوقاية والحماية اللازمة لتقليل الخسائر عند تحقق الخطر المؤمن ضده ،بالإضافة إلى فرض نسبة تحمل على العملاء ذات النتائج السيئة بفرع تأمينات الحريق ،بالإضافة إلى الدور المحورى الذى تلعبه إدارة الأخطار بشركات التأمين لدراسة النتائج المحتملة لتغطية تلك الصناعات تأمينياً ،مؤكدين على تشدد معيدى التأمين فى قبول هذه الوثائق.

والجدير بالذكر أن شركات إعادة التأمين العالمية وضعت قائمة بالصناعات ذات الخطورة المرتفعة بوثائق تأمينات الحريق والتى تضم الورق والبلاستيك والفوم ،فلا تقبل شركات الإعادة لا تقبل سوى نسبة ضئيلة للغاية من وثائق التأمين على هذه الصناعات ،على أن تتحمل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية النسبة الأكبر من تلك الوثائق.

ما دور الاتحاد المصرى للتأمين فى التقليل من حجم المخاطر ؟

قام الاتحاد المصرى للتأمين من خلال اللجنة العامة للحريق بوضع مجموعة من التوصيات يجب مراعاتها لتجنب أو تقليل حجم خسائر الحريق تتمثل فى الاهتمام بجمع وتحليل المعلومات عن الخطر المراد الاكتتاب به فى ضوء توافر البيانات المقدمة من العميل وإجراء المعاينة الفنية الأزمة ، الخطر المعنوى هناك بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار سواء عند طلب التأمين أو المعاينة والتي تساعد على تلافى بعض أثار الخطر المعنوى منها.

حالة التشغيل لخطوط الإنتاج (هل المصنع متوقف / يعمل بكامل طاقته الإنتاجية / يعمل بنصف طاقة لقلة الطلب .

سجلات الوارد والمنصرف وتواريخ المنصرف هل مستمرة أم هناك دائما ورود للبضائع ولا يوجد منصرف.

المظهر العام للمنشأة ومدى انتظام العمل بالمنشأة وأسلوب الإدارة والشكل العام للمنشأة .

صلاحية البضائع الموجودة هل أوشكت على الانتهاء ،موديلات البضائع هل أصبحت قديمة مقارنه بالموجود بالسوق.

المركز المالى للمنشأة ،حجم القروض من مبلغ التأمين لصالح بنوك أو جهات ممولة، معدل التغير في مبالغ القروض ومدى التناقص أو ثبات قيمة القرض ، سمعة العميل ومركزه المالي.

أهمية أن تواجد إدارة خاصة بالمعاينة وإدارة الأخطار بشركات التأمين يجنبها الخسائر المتوقعة من هذه الصناعات ذات الخطورة المرتفعة والتى تضمنت الورق والبلاستيك والفوم ،كما أن وضع ضوابط اكتتابيه سليمة بمثابة «حصن الأمان» لهذه الشركات.