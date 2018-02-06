س و ج.. كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة بالإسكندرية؟





الإسكندرية جاكلين منير

تقدم وزارة التضامن الاجتماعى برنامج معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير القادرة، ويأتى البرنامج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا والمواطنين غير القادرين على العمل والعاطلين فى جميع محافظات الجمهورية لأسباب قهرية، حيث يهدف لتقديم دعم مادى وراتب شهرى وتأمين صحى للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والأكثر فقرا.

نستعرض فى السطور التالية أهم الأسئلة حول شروط الحصول على المعاش من مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية..



ما الجهة المنوط بها تقديم معاش تكافل وكرامة بالإسكندرية؟

تتولى مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ومقرها المنشية وسط الإسكندرية، مهمة بحث حالات الأسر التى تتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتقوم لجان المسألة المجتمعية التى تم تدشينها لأول مرة بالإسكندرية بفحص الطلبات، من خلال 1066 فردا تم تدريبهم على ذلك.



ما حجم المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بالإسكندرية؟

بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بالإسكندرية نحو 32 ألف و571 أسرة، و3740 مستفيدا من معاش كرامة شهريا بالمحافظة.



ما الهدف من تقديم معاش تكافل وكرامة؟

يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط وشعور المواطن بمدى دعم الدولة له ورعايته، وتقديم كافة الخدمات الأساسية له، كما يهدف إلى توفير خدمة اجتماعية مؤثرة وعادلة ذات كفاءة عالية تتجه نحو دعم نقدى للفئات المهمشة والأكثر احتياجا ومساعدتها فى الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والدعم التموينى السلعى إلى جانب إيجاد فرص زيادة الدخل للفئات القادرة على العمل.



ما الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة؟

يتقدم المواطن بصورة من بطاقة الرقم القومى للزوج أو الزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، وصورة من قسيمة الزواج وإفادة من مدارس الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 سنة وإفادة من التأمينات الاجتماعية للزوجين، وآخر 3 إيصالات للكهرباء وصورة من بطاقة التموين إذا وجدت.



ما الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة؟

أن يكون المتقدم وزوجته لا يعملان بوظيفة حكومية أو فى أى جهة حكومية، وأن يكون المتقدم وزوجته غير مؤمن عليهما أو يحصل أى منهم على معاش ضمانى، وأن يكون لدى الأسرة أبناء من سن يوم وحتى 18 سنة، وألا يكون حاصلا على تعيين من فئة 5% معاقين.