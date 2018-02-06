س و ج.. كل ماتريد معرفته عن أزمة إسرائيل وبولندا بشأن قانون محرقة اليهود





إعداد محمد جمال

بعد أن أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو،وناجون من المحرقة استياءهم، من مشروع قانون بولندى يجرم الإشارة إلى أن بولندا تتحمل أى مسؤولية عن فظائع النازى التى ارتكبت على أراضيه، ومع ازدياد الوضع سوءا، بإقرار البرلمان البولندى القانون، إلى أن تحول الأمرإلى مطلب شعبى، حيث خرجت تظاهرات أمام القصر الرئاسى فى بولندا تطالب الرئيس بالموافقة على القانون، ليبقى السؤال هل سيقر رئيس بولندا هذا القانون وسط الضغط الشعبى، أم لا؟؟؟؟

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن أسباب الخلاف بين بولندا وإسرائيل بشأن هذا القانون.....

إلى متى يرجع تاريخ اليهود فى بولندا؟

تاريخ اليهود فى بولندا يعود إلى أكثر من 800 سنة.

كم عدد اليهود فى بولندا قبل الحرب العالمية الثانية ؟

قبل نشوب الحرب العالمية الثانية كانت بولندا موطن لأكبر طائفة يهودية فى أوروبا إذ بلغ عدد اليهود فيها 3.2 مليون نسمة.



مظاهرات أمام القصر الرئاسى بوارسو

متى هاجمت ألمانيا النازية ؟

هاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939 وبنت معسكرات اعتقال فيما بعد على الأراضى البولندية، وقتل معظم اليهود الذين عاشوا فى بولندا على أيدى الغزاة النازيين.

ماهى نتائج الحرب؟

أسفرت الحرب عن مقتل خمس السكان البولنديين، مع 90٪ أو حوالى 3 ملايين يهودى بولندى قتلوا مع ما يقرب من 3 ملايين من البولنديين غير اليهود وعلى الرغم من أن المحرقة قد حدثت إلى حد كبير فى بولندا الألمانية المحتلة، إلا أن هناك مزاعم إسرائيلية من أنهم تعاونوا مع النازيين فى المحرقة.

ما سبب الخلاف بين إسرائيل وبولندا بشأن إقرار قانون محرقة اليهود من الجانب البولندى؟

وصفت إحصاءات لجنة جرائم الحرب الإسرائيلية أن أقل من 0.1٪ من غير اليهود البولنديين قد تعاونوا مع النازيين فى المحرقة،وهو جوهر الخلاف القائم الأن.

نتنياهو

ما هو مشروع القانون البولندى بشأن محرقة اليهود؟

يهدف المشروع إلى الحيلولة دون تحميل الشعب البولندى أو الدولة مسؤولية جرائم النازية،ويفرض مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمن يستخدم عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، وقال المعهد البولندى للذكرى الوطنية إن بولندا وُصفت مرات عديدة فى الماضى بأنها كانت حليفة لهتلر،وهو ما يجعل من الضرورى حماية سمعتها بهذا القانون.

لماذا تغضب إسرائيل من هذا القانون؟

لأنها تريد استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية" لتثبت بذلك أن بولندا لها دور فى محرقة اليهود، وأنها قدمت المساعدة للنازيين، وهو الأمر الذى ترفضه بولندا.

متى أقر مجلس الشيوخ البولندى هذا القانون ؟

أقر مجلس الشيوخ البولندى هذا القانون 1 فبراير 2018 .

كيف انتهى الخلاف؟

مازال الخلاف قائم حتى الأن، حيث تظاهر المئات من أنصار الحزب الراديكالى فى بولندا اليوم الثلاثاء، أمام القصر الرئاسى بالعاصمة وارسو، لدعم إقرار مشروع قانون محرقة اليهود،وأكد زعيم المحافظين الحاكمين فى بولندا ياروسلاف كاتشينسكى أنه واثق من أن الرئيس أندرى دودا سيوقع القانون المثير للجدل حول محرقة اليهود الذى أدانته إسرائيل بشدة.