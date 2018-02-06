سكرتير جنوب سيناء يتفقد أعمال المشروعات الخدمية استعداد لافتتاحها





جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء محمود عيس سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، يرافقه المحاسب فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء ،بجولة تفقدية بعدة مواقع بالمدينة ، شملت مشغل الكليم بقرية الوادي والشاطئ العام ودار العاملين بطور سيناء.

تفقد السكرتير العام ، أعمال الشاطئ العام الجديد علي طريق الطور – حمام موسي ،والذي يبلغ مساحته حوالي 30 ألف مترمربع ،ويضم 20 مظلة وكافتيريات ودورات مياه رجالي وحريمي ومشايات، بالإضافة الي تجهيزه بالاضاءة الحديثة بتكلفة 2 مليون جنيه، وطلب سرعة الانتهاء منه لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة.

وأكد السكرتير العام أنه سيتم تشغيل الشاطئ فى شم النسيم المقبل ،ليكون متنفسا لأهالي مدينة الطور،كما تفقد السكرتير العام مرافقوه، أعمال تجديد واحلال فندق دار العاملين التابع المحافظة جنوب سيناء بتكلفة 27 إلف جنية تقريبا.