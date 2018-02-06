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سقوط "سقالة" بـ 3 عمال فى شبرا.. وإصابات خطيرة تلحق بهم

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:06 م
سقوط "سقالة" بـ 3 عمال فى شبرا.. وإصابات خطيرة تلحق بهم إسعاف - أرشيفية


القليوبية-نيفين طه
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أصيب 3 عمال محارة بإصابات خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سقالة بأحد العمارات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة ومسئولى حى غرب إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج .

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن إخطارا من العميد صموئيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد سقوط سقالة خشبية بثلاثة عمال، هم، أمير .م، ومحمود .ع ، وسيد .أ ، وأصيبوا بإصابات خطيرة .

تم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 

 


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