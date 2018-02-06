سقوط "سقالة" بـ 3 عمال فى شبرا.. وإصابات خطيرة تلحق بهم

سقوط "سقالة" بـ 3 عمال فى شبرا.. وإصابات خطيرة تلحق بهمالثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:06 م
إسعاف - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
أصيب 3 عمال محارة بإصابات خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سقالة بأحد العمارات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة ومسئولى حى غرب إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج .
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن إخطارا من العميد صموئيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد سقوط سقالة خشبية بثلاثة عمال، هم، أمير .م، ومحمود .ع ، وسيد .أ ، وأصيبوا بإصابات خطيرة .
تم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى
من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة