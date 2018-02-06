سقوط "رائقة".. مسجلة سرقات ومطلوبة فى 13 قضية ببنى سويف

سقوط "رائقة".. مسجلة سرقات ومطلوبة فى 13 قضية ببنى سويفالثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:41 م
حبس
بنى سويف أيمن لطفى
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تمكنت مباحث بنى سويف من ضبط سيدة مسجلة خطر سرقات وفرض سيطرة ، ومطلوبة فى 13 قضية، وبرفقتها نجلها المطلوب فى إحدى القضايا وتم عرضهما على النيابة .
تلقت وحدة مباحث قسم بنى سويف معلومات من مصادرها تؤكد اختباء " رائقة م ت" 50 عاما "مطلوبة فى 11 قضية ، وصدر لها ضبط وإحضار فى قضيتى شروع فى قتل وابتزاز" بأحد الشقق السكنية بدائرة القسم.
بإخطار اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، كلف اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى بتقنين الإجراءات وسرعة القبض على المتهمة.
داهمت قوة يقودها الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث قسم بنى سويف والنقيب إسلام هديب معاون المباحث ، مكان اختباء المتهمة، وتمكنت من ضبطها برفقة نجلها" محمود ر" شهرته" حزين" ، ومطلوب فى قضية حرق محل تجارى بدائرة القسم .وتم التحفظ عليهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة.
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