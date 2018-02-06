سفير روسيا بكوريا الشمالية يحذر من تدهور الوضع الإنسانى فى بيونج يانج





موسكو(أ ش أ)

صرح السفير الروسى لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجور اليوم الثلاثاء، بأن الوضع الإنسانى فى بيونج يانج يتدهور بسبب العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن تصريح ماتسيجور للصحفيين بعد اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ضد كوريا الشمالية، قوله "إن الحالة الإنسانية آخذة فى التدهور من عدة نواح، إذ بات من المستحيل اليوم تقديم المعونة الإنسانية، بما فى ذلك الغذاء، إلى الشعب الكورى الذى يعاني، وهذا هو أحد أهداف مجيئى إلى الأمم المتحدة".

وكان وزير الدفاع الأمريكى الأسبق وليم بيرى قد حذر أمس أن احتمال شن ضربة استباقية على كوريا الشمالية يشكل تهديدا كبيرا، لأنها قد تؤدى إلى اندلاع حرب نووية جديدة.

وأضاف بيرى من موسكو "هذا النهج فى حل القضايا مع كوريا الشمالية غير مقبول".

وتابع "نعم لدى كوريا الشمالية الآن أكثر من 100 صاروخ برؤوس نووية، وفى المستقبل القريب قد تظهر صواريخ عابرة للقارات، لكنى أعتقد أنها لن تبدأ باستخدام الأسلحة النووية ولن تقدم على عمل انتحارى، على عكس تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش الإرهابى".