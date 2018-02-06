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سانا: مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 إثر قصف المجموعات المسلحة دمشق وريفها

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:48 م
سانا: مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 إثر قصف المجموعات المسلحة دمشق وريفها سوريا


أ ش أ
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جددت المجموعات المسلحة انتهاكها اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف أحياء سكنية بدمشق وريفها ما أسفر عن مصرع 5 مدنيين وإصابة 15 آخرين.

وأفاد مصدر فى قيادة شرطة دمشق - وفقا لوكالة الأنباء السورية - بوقوع إصابات بين المواطنين وأضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة جراء قصف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية منطقة الشيخ سعد بحى المزة ومنطقتى العباسيين وركن الدين.


ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة أطلقت ظهر اليوم الثلاثاء قذائف هاون سقطت على حى باب توما ما تسبب فى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والمحلات التجارية والسيارات.


من جانبه، أشار مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق إلى مقتل طفلين وإصابة 5 مدنيين بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها المجموعات المسلحة على حى الحمصى بمدينة جرمانا.

 


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