زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب شمال شرق الجزائر

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء مناطق بجاية شمال شرق الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن محطات رصد الزلازل بالجزائر، سجلت مساء اليوم هزة أرضية بمناطق بجاية شمال شرق الجزائر.