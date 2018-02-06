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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:13 ص
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زعيم حزب رابطة الشمال: استقبال إيطاليا للرئيس التركى مدعاة للخجل

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:13 ص
زعيم حزب رابطة الشمال: استقبال إيطاليا للرئيس التركى مدعاة للخجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وبابا الفاتيكان


كتبت فاطمة شوقى
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قال زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالية ماتيو سالفينى، تعليقا على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الحالية للفاتيكان وإيطاليا، أنه "يشعر بالخجل" إزاء استضافة بلاده لزعيم "نظام متطرف دموى".

 

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، قال سالفينى الذى ينتمى حزبه إلى إئتلاف يمين-الوسط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى سيكون كارثة، معلنا عن تقديم مشروع قرار برلمانى ضد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى.

 

وقال سالفينى، سنرى كيف تصوت الأحزاب على  ذلك، بما فيها حزب فورتزا إيطاليا الذى يقوده حليفه سيلفيو برلسكونى.

 

وبدأ الرئيس التركى برنامج زيارته صباح أمس الاثنين، بلقاء مع البابا فرنسيس بالفاتيكان، بينما سيجتمع فى وقت لاحق مع كل من رئيس الدولة الايطالية سيرجو ماتاريلا ومع رئيس الوزراء باولو جينتيلونى.

 


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