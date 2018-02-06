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رئيس سويسرا يعرب عن دعم بلاده لتنفيذ مقترحات لجنة عنان بشأن أزمة الروهينجا

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 05:23 م
رئيس سويسرا يعرب عن دعم بلاده لتنفيذ مقترحات لجنة عنان بشأن أزمة الروهينجا لاجئو الروهينجا


داكا (أ ش أ)
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أعرب رئيس سويسرا ألان بيرست اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده للتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة التى رأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان بشأن حل أزمة الروهينجا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن تصريحات الرئيس السويسرى جاءت خلال زيارته لمخيمات لاجئى الروهينجا فى بنجلاديش التى استقبلت عددا كبيرا من لاجئى الروهينجا الفارين من ميانمار المجاورة.

وكانت اللجنة الاستشارية برئاسة عنان قدمت تقريرا إلى حكومة ميانمار فى أغسطس الماضى يحثها على اتخاذ خطوات لمنع العنف وتحقيق السلام ورعاية الصلح بولاية راخين المضطربة.

يذكر أن الرئيس السويسرى يتواجد فى بنجلاديش فى إطار زيارة تستمر أربعة أيام أكد خلالها على أهمية أن تكون عمليات إعادة لاجئى الروهينجا إلى ميانمار طوعية وآمنة وتنفذ بشكل يحفظ الكرامة.

وكان أكثر من 680 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة قد فروا من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة منذ أغسطس الماضى جراء تصاعد العمليات العسكرية التى يرتكبها الجيش بحقهم.  


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