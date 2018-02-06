رئيس حى جنوب بورسعيد: إزالة 143 فدان مزارع سمكية على محور 30 يونيو





بورسعيد _ محمد فرج

أكد محارب هيلع رئيس حى جنوب بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأن الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء جمال غزال مساعد مدير الأمن، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع ممثلى من الزراعة والرى والجمعيات الزراعية، وحماية الأراضى والأملاك والرى والصرف وممثلى جهة الولاية بهيئة التعمير .

لافتا أن الحملة أسفرت عن، إزالة 19 حالة تعدى على أملاك هيئة التعمير، بمساحة تقدر 602 ألف و700 متر مربع، بما يعادل 143 فدانا، بدء من ترعة السلام وحتى الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية.

وقال محارب، إن الحملة مستمرة يوميا لتنفيذ القرارات الإدارية بشأن إزالة 143 فدانا مزارع سمكية، على محور 30 يونيو وبعرض 100 متر.

وأضاف رئيس حى الجنوب، أن قرار إزالة التعديات على أملاك هيئة التعمير جاء بعد شهرا من منحهم 15 يوما للقيام بتجفيف المزارع السمكية، دون تدخل الجهات تمهيدا لزراعة محصول الأرز الإستراتيجى على محور 30 يونيو، كأحد المشروعات القومية.