رئيس جزر المالديف السابق يحث الهند على التدخل لحل أزمة بلاده





رويترز

دعا محمد نشيد رئيس جزر المالديف السابق، اليوم الثلاثاء، الهند إلى إرسال مبعوث لإطلاق سراح قضاة المحكمة العليا وآخرين تحتجزهم الحكومة بعد فرض حالة الطوارئ فى الأرخبيل الواقع فى المحيط الهندى.

كما حث نشيد الذى يعيش حاليا فى سريلانكا، الولايات المتحدة على وقف أى معاملات مالية لحكومة الرئيس عبد الله يمين.

وقال نشيد الموجود حاليا فى كولومبو على تويتر "نيابة عن شعب المالديف نطلب من الهند إرسال مبعوث بدعم من جيشها لإطلاق سراح القضاة والمحتجزين السياسيين نطلب وجودا فعليا".