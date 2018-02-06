رئيس جامعة بنها: قرار النيابة هو الفصل فى حادث مصعد المستشفى

قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها إن الهجوم الذى تعرضت له الجامعة وقياداتها منذ وقوع حادث مصعد قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى، لم يثنينا عن إدارة الأزمة الناجمة عن الحادث المؤسف والأليم.

جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس الجامعة الذى عقد، اليوم الثلاثاء، مضيفا أن ثقة المواطنين فيما تقدمه المستشفى من خدمات ورعاية صحية أدت إلى زيادة .الضغط على المستشفى والعاملين فيها .

وأعرب رئيس الجامعة عن ثقته فى قضاء مصر العادل وأن تحقيقات النيابة العامة سوف تظهر الحقيقة كاملة، ولن نتهاون مع أى مقصر أو مهمل وليس هناك أحد فوق المحاسبة مهما كان اسمه أو وضعه أو وظيفته، وعلينا أن نتوقف عن الحديث حتى تقول النيابة العامة كلمتها النهائية فى الحادث.

وأضاف رئيس الجامعة، أننا نتحمل هذا الضغط بنفس راضية وأن ثقة المواطنين ورضائهم عما تقدمه المستشفى من خدمات يمثل سعادة لنا نحن جموع العاملين .فى الجامعة من أساتذة وأطباء وهيئة التمريض والعاملين