رئيس جامعة المنصورة : إنشاء متحف يضم حفريات الديناصور " المنصواصورس "





الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع إدارة كلية العلوم ممثلة في الدكتور عادل الجنيدى عميد كلية العلوم ، والدكتورة عزة إسماعيل عميد كلية العلوم السابق و الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة ، والدكتور علاء العيشى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ، الدكتورة سناء السيد مدرس مساعد بكلية العلوم ونائب مدير مركز الحفريات الفقارية.

لمناقشة وضع الخطط التفصيلية لإنشاء متحف بطراز عالمي يضم الاكتشافات الحفرية الجديدة، وكذلك عمل نموذج محاكاة للديناصور " المنصوراصورس " الذى اكتشفه الفريق البحثى بكلية العلوم ليكون قبلة للباحثين والعلماء في مجال الحفريات في الجامعات من كل أنحاء العالم للاضطلاع على الاكتشاف الجديد من الديناصور، واضافة ما يتم اكتشافه من الحفريات الفقارية التي يكتشفها الفريق مستقبلا.

وأكد الدكتور محمد القناوى أن الفريق بذل جهدا كبيرا وبامكانيات محدودة، وتم الاحتفاء بالاكتشاف الجديد " المنصوراصورس "، والذى سيعمل على تفسير لغز الـ30 مليون عامًا في افريقيا التي سبقت انقراض الديناصورات.

ولذلك سيتم عمل تصميمات هندسية لعمل المتحف الجديد على طراز عالمى ليكون مركزا بحثيا لجامعة المنصورة في الحفريات الفقارية يقصده كل العلماء والمهتمين بالحفريات من كل دول العالم.