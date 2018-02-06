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رئيس الوزراء يلتقى وزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة (صور)

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:43 م
رئيس الوزراء يلتقى وزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة (صور) المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى


كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ قليل كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي  والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة لمتابعة ملفات كل وزارة على حدة .
 
وكان رئيس الوزراء ، ترأس اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم لمتابعة خطة الحكومة في النهوض بالعملية التعليمية، ومن المقرر أن يلتقى اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة . 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 

 


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