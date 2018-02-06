رئيس الوزراء يلتقى وزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة (صور)

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ قليل كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة لمتابعة ملفات كل وزارة على حدة .

وكان رئيس الوزراء ، ترأس اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم لمتابعة خطة الحكومة في النهوض بالعملية التعليمية، ومن المقرر أن يلتقى اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة .