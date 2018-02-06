درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6/2/2018 بمحافظات مصر





كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة على السواحل الغربية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

وسط الدلتا 14 26

الإسكندرية 11 23

بلطيم 15 22

مطروح 11 22

السلوم 13 22

سيوة 09 26

بورسعيد 15 22

دمياط 14 22

العريش 07 24

رفح 08 23

الإسماعيلية 11 27

السويس 13 27

رأس سدر 12 26

نخل 04 26

نويبع 17 26

طابا 13 26

كاترين 08 25

الطور 13 25

شرم الشيخ 15 28

الغردقة 13 28

مرسى علم 14 27

الفيوم 11 28

بنى سويف 10 28

المنيا 07 27

أسيوط 10 28

سوهاج 08 29

قنا 08 30

الأقصر 09 30

أسوان 11 31

أبوسمبل 14 30

الوادى الجديد 09 31

شلاتين 19 27

ابو رماد 19 26

راس حدربة 18 26

حلايب 20 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 34

المدينة 16 30

الرياض 13 26

المنامة 16 22

أبوظبى 14 22

الدوحة 14 23

الكويت 09 24

دمشق 02 22

بيروت 15 22

عمان 08 19

القدس 11 21

غزة 12 23

بغداد 08 24

مسقط 18 24

صنعاء 03 22

الخرطوم 20 37

طرابلس 10 23

تونس 06 19

الجزائر 06 10

الرباط 05 22

نواكشوط 13 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 12

اسطنبول 06 10

اسلام اباد 05 22

نيودلهى 08 23

جاكرتا 24 29

بكين -07 02

كوالامبور 21 32

طوكيو -01 08

أثينا 08 14

روما 08 13

باريس -02 03

مدريد -03 06

برلين -07 01

لندن -01 03

مونتريال -15 -03

موسكو -16 -10

نيويورك -01 04

واشنطن -01 0 8