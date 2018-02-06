دراسة توصى بإنشاء مركز بحوث يتبع وزير السياحة لقياس جودة الحياة الوظيفة





كتبت ميرفت رشاد

أوصت دراسة حديثة بعنوان "الإرتباط بين جودة الحياة الوظيفية والقيادة الخادمة والالتزام التنظيمى"، بإنشاء مركز بحوث يتبع وزير السياحة، تكون مهمته إجراء بحوث ميدانية دورية لقياس جودة الحياة الوظيفية داخل الوزارة.

وقدمت الدراسة، التى أعدها الباحث أحمد عبد العليم النشرتى، عضو الإدارة العامة للتفتيش السياحى بقطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، الحاصل على درجة الدكتوراة فى الدراسات السياحية من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، هذه التوصية حتى يمكن الوقوف بشكل دقيق وسريع على متطلبات العمل بالوزارة، وعلى أى سلبيات أو معوقات قد يواجهها العاملون.

وترجع أهمية هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية العامل البشرى باعتباره أحد أهم العوامل الرئيسية التى تعتمد عليها أى مؤسسة أو هيئة فى إدارة وتحقيق أهدافها، وتتناول الدراسة تحليل العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية والالتزام التنظيمى ودور القيادة الخادمة داخل وزارة السياحة، وقد استهدفت الدراسة الخروج بمجموعة نتائج وتوصيات عملية تفيد القائمين على وزارة السياحة لإعادة النظر فيما يتعلق بإجراءات وأساليب التعامل مع العاملين بالوزارة، خاصة فى ظل الظروف الأخيرة للقطاع السياحى.

وأوضحت نتائج الدراسة، أهمية جودة حياة العمل بالوزارة فى تحقيق عديد من الفوائد والمنافع الإيجابية، التى تشمل تخفيض معدلات غياب الموظفين، وزيادة الشعور بالرضا الوظيفى والولاء نحو الوزارة، وحرصهم الدائم على تطوير وتنمية أدائهم، كما أوصت الدراسة بضرورة تنمية الوعى لدى القيادات الإدارية بأهمية تحقيق جودة الحياة الوظيفية للعاملين، واتسامهم بخصائص القيادة الناجحة، ما يساهم فى زيادة درجة الالتزام التنظيمى لدى العاملين.

وأكدت الدراسة، إمكانية تحسين جودة الحياة الوظيفية بالوزارة من خلال عدة عوامل، منها: تنفيذ برامج متنوعة لرعاية الأسرة، مثل الرعاية الصحية والإعانات المالية، وتوفير منظومة جيدة لنقل العاملين من وإلى مقرات عملهم، إضافة إلى ضرورة أن يتناسب العائد المادى الذى يحصل عليه العاملون مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وأن يتسم هذا العائد بالعدالة مع ربط الأداء بالأجر.

جاءت هذه الرسالة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة غادة على حمود، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة بنى سويف، والأستاذة الدكتورة هالة فؤاد توفيق، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب، وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة سوزان بكرى، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة بنى سويف.