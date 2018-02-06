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"دباغة الجلود" تطالب بتعويض مستأجرى المدابغ القديمة بمنطقة "مجرى العيون"

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 12:00 ص
"دباغة الجلود" تطالب بتعويض مستأجرى المدابغ القديمة بمنطقة "مجرى العيون" مدابغ - أرشيفية


كتبت: دانه الحديدى
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أكد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن الغرفة ارسلت مذكرة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات، لمطالبتهم بإيجاد حلول لأزمة مستأجرى المدابغ القديمة بمنطقة سور مجرى العيون.

وأشار حربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد مستأجرون للمدابغ بمنطقة مجرى العيون منذ أكثر من 60 عاما، ويوجد وثائق تثبت استأجارهم لعدد من المدابغ، موضحا أن المذكرة تطالب بتعويض مستأجرى المدابغ سواء اما بالسماح لهم بتأجير وحدات جديدة داخل مدينة الروبيكى، خاصة أنه يوجد حوالى 50 مستأجرا للمدابغ بمنطقة سور مجرى العيون، من قدامى المستأجرين يرغبون فى الحصول على أماكن بديلة بمدينة الروبيكى، أو عن طريق صرف تعويضات مالية لهم.

وأوضحت المذكرة المقدمة من الغرفة لمجلس النواب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب وضعت مسبقا مجموعة من التوصيات الملزمة لوزارة الصناعة لحل الأزمة، لكن بشروط تعد صعبة التطبيق للعاملين بالقطاع، ابرزها تقديم رخصة التشغيل، رغم أن اصدار تراخيص التشغيل متوقف بالنسبة للمدابغ منذ عام 1989، كذلك تقديم سجل صناعى، هو ما لا يتم استخراجه إلا فى حالة وجود رخصة للتشغيل.

وطالبت المذكرة بتحديد جلسة استماع مشتركة بين لجان الصناعة والادارة المحلية والقوى العاملة، فى حضور ممثلى غرفة صناعة الدباغة، بجانب ممثلين عن العاملين بالقطاع، مع التوصية بضرورة تخفيف الشروط المفروضة على المستأجرين.

وكانت غرفة دباغة الجلود وضعت مجموعة من المقترحات لحل أزمة مستأجرى المدابغ القديمة، الذين يتوافر لديهم المستندات التى تؤكد استئجارهم للمدابغ القديمة بمنطقة سور مجرى العيون، بينها طرح آراض مرفقة بمدينة الروبيكى، على أن يقوم المستأجرين بشرائها بهدف بناء مدابغ جديدة خاصة بهم، أو تكفل وزارة الصناعة ببناء مدابغ مجهزة داخل الروبيكى، بغرض تأجيرها من قبل المستأجرين القدامى بمنطقة سور مجرى العيون، على أن يسمح للمستأجرين بتملكها بعد 15 عاما من الاستئجار، كذلك الاتفاق مع عدد من البنوك على وضع تسهيلات لمستأجرى المدابغ، للحصول على قروض ميسرة، لأغراض تجهيز المدابغ أو توسعتها. 


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