خسائر الأسواق العالمية تدفع البورصات الخليجية للهبوط

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اختتمت مؤشرات البورصات الخليجية تعاملاتها اليوم الثلاثاء بانخفاض جماعى، متأثرة بعمليات البيع الواسعة فى الأسواق العالمية التى دفعت المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة لحين وضوح رؤية الاقتصاد العالمى بعد الخسائر الفادحة التى سجلتها "وول ستريت" خلال تعاملات الأمس.

وهوى المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 2.11% أى ما يعادل 186.17 نقطة ليصل إلى مستوى 8651.48 نقطة ليسجل أدنى مستوى له فى شهر، متأثرا بهبوط أسهم كافة القطاعات.

ففى الإمارات، هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى بنحو 1.53% خاسرا 51.67 نقطة ليصل إلى 3326.47 نقطة ملامسا أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي، متأثرا بالأداء السلبى لكافة القطاعات القيادية، ومن أبرزها الاستثمار.

وسجل سوق أبوظبى المالى تراجعا بنحو 0.90% ليفقد نحو 41.09 نقطة، وصولا عند مستوى 4540.85 نقطة، بضغط مباشر من الطاقة والعقارات، ليسجل أدنى مستوياته فى أكثر من شهر، مواصلا آداءه السلبى للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام لبورصة السعودية "تاسي" بنحو 1.60% أى مايعادل 121.06 نقطة وصولا إلى 7466.33 نقطة، بضغط من أغلب القطاعات القيادية.

وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة الكويتية "السعري" بنحو 1.31% لتفقد 88.08 نقطة ليصل إلى مستوى 6624.13 نقطة، متأثرا بالخسائر التى منيت بها أغلب القطاعات القيادية.

وسجل مؤشر سوق مسقط انخفاضا بنحو39.07 نقطة أى ما يعادل 0.77% وصولا بها إلى مستوى 5012.30 نقطة، متأثرا بالأداء السلبى بكافة القطاعات.

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنحو 0.43% فاقدا نحو 5.79 نقطة ليصل إلى مستوى 1338.52 نقطة، متأثرا بالخسائر التى منى بها قطاعا البنوك والاستثمار.