video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خسائر الأسواق العالمية تدفع البورصات الخليجية للهبوط

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:51 م
خسائر الأسواق العالمية تدفع البورصات الخليجية للهبوط بورصات الخليج


أ ش أ
إضافة تعليق

اختتمت مؤشرات البورصات الخليجية تعاملاتها اليوم  الثلاثاء  بانخفاض جماعى، متأثرة بعمليات البيع الواسعة فى الأسواق العالمية التى دفعت المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة لحين وضوح رؤية الاقتصاد العالمى بعد الخسائر الفادحة التى سجلتها "وول ستريت" خلال تعاملات الأمس.

وهوى المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 2.11% أى ما يعادل 186.17 نقطة ليصل إلى مستوى  8651.48  نقطة ليسجل أدنى مستوى له فى شهر، متأثرا بهبوط أسهم كافة القطاعات.

ففى الإمارات، هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى بنحو 1.53% خاسرا 51.67  نقطة ليصل إلى 3326.47 نقطة ملامسا أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي، متأثرا بالأداء السلبى لكافة القطاعات القيادية، ومن أبرزها الاستثمار.

وسجل سوق أبوظبى المالى تراجعا بنحو 0.90% ليفقد نحو 41.09 نقطة، وصولا عند مستوى 4540.85 نقطة، بضغط مباشر من الطاقة والعقارات، ليسجل أدنى مستوياته فى أكثر من شهر، مواصلا آداءه السلبى للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام لبورصة السعودية "تاسي" بنحو 1.60% أى مايعادل 121.06 نقطة وصولا إلى 7466.33 نقطة، بضغط من أغلب القطاعات القيادية.

وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة الكويتية "السعري" بنحو 1.31% لتفقد 88.08 نقطة ليصل إلى مستوى 6624.13 نقطة، متأثرا بالخسائر التى منيت بها أغلب القطاعات القيادية.

وسجل مؤشر سوق مسقط انخفاضا بنحو39.07 نقطة أى ما يعادل 0.77% وصولا بها إلى مستوى 5012.30 نقطة، متأثرا بالأداء السلبى بكافة القطاعات.

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنحو 0.43% فاقدا نحو 5.79 نقطة ليصل إلى مستوى 1338.52 نقطة، متأثرا بالخسائر التى منى بها قطاعا البنوك والاستثمار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورصات وول ستريت ولندن وطوكيو تهوى فى "الاثنين الأسود".. "دو" يخسر 1.175 نقطة.. البيت الأبيض مقللا من المخاوف: اقتصادنا الأقوى.. وخبراء يتوقعون تأثر سياسة واشنطن بتراجع مؤشرات البورصة

عواصم خليجية

البورصات الخليجية

اقتصاد

بورصة دبى

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة