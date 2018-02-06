ختام مؤتمر علوم الطب الشرعى بعد إلقاء الضوء على الجديد فى عالم الجريمة





كتب إبراهيم قاسم

واصلت ورش العمل المنعقدة بالمؤتمر الدولى الخامس، لعلوم الطب الشرعى، اجتماعاتها على مدار اليوم الثالث بمشاركة نخبة من الخبراء فى مجالات الطب الشرعى المختلفة من مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وناقشت ورش العمل علوم الطب الشرعى والسموم والمخدرات والمفرقعات وتحاليل الحمض النووى والتزييف والتزوير وغيرها من الموضوعات.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر الدولى الخامس لعلوم الطب الشرعى والمنعقد تحت عنوان "الطب الشرعى – عين العدالة" ، فعالياته اليوم الثلاثاء، بعد استخلاص النتائج والتوصيات اللازمة .

وقال الدكتورهشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، أن المؤتمر الخامس لعلوم الطب الشرعى، سيكون له دور كبير فى إلقاء الضوء على الجديد فى عالم الجريمة، ومناقشة التحديات والصعوبات التى نواجهها ونشر المفاهيم الجديدة فى علوم الطب الشرعى.

وأوضح "عبد الحميد" أن المؤتمر فرصة اجتمع خلاله خبراء وأطباء شرعيون واستشاريون ورجال القانون وتطبيق العدالة وأساتذة الجامعات والطلاب وكل المهتمين بعلوم الطب الشرعى جميعا تحت سقف واحد.

وأشار إلى أنه مع تطور طرق وأساليب الجريمة فى السنوات الماضية أصبح دور الطب الشرعى فى حل القضايا أصعب وأكثر تعقيدا، لذا فإن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لأن يلتقى الجميع ويتواصل ويتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة الأفكار والتقنيات الجديدة.

وأكد أن المؤتمر سيتيح المجال للأجيال الجديدة من الأطباء والخبراء لإظهار قدراتهم وعلمهم .