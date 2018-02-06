خبير أسواق مال يقدم 7 نصائح للمتعاملين بالبورصة بعد تراجعها الحاد





كتب هانى الحوتى

قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن فزع المتعاملين بسوق المال المصرى بصورة مبالغة فيها وراء التراجع الحاد بمؤشرات بالبورصة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه دائما ما تأتى النتائج بعد أى مؤثر خارجى سلبى متشابهة.

وقدم جاب الله، 7 نصائح للمتعاملين بسوق المال المصرى فى إدارة أى أزمات ناتجة عن مؤثرات خارجية، وهى

1- لا تبيع، لأن البائع المذعور الذى يخاف من أول الهبوط دائما خاسر، وهو عادة ما يسجل أقل سعر فى جلسه التداول الأولى.

2- يعتبر أقل سعر تم البيع عليه فى جلسة التداول هذه حال الفزع دعم قوى جدا

3- تأتى الموجات البيعية التالية لموجة بيع الفزع مشابهة إلى حد كبير قد تكون نتيجة طلب البنوك وشركات السمسره تخفيض الحد الائتمانى الممنوح للعملاء نتيجة تغير قيمة محافظهم

4- متابعة موجة البيع الثانية هى أهم بكثير من الأولى حيث أنه لا ينبغى أن تسجل قيعان جديدة فى ذات جلسة التداول

5- السهم الذى لا يكسر قاع موجة البيع الأولى ( الفزع ) يتم تسجيل هذا القاع ويتم اعتباره بأنه دعم قوى ولمدة طويلة قد تتجاوز الشهر

6- حال كسر قاع رمية الفزع فأن هذا السهم ضعيف للغاية ويعتبر أقل سعر تم التنفيذ عليه فى رمية الفزع هو مقاومة شديدة أيضا لفترة طويلة

7 - من خلال متابعة أقل سعر تم التنفيذ عليه فى رمية الفزع الأولى وبدون كسره فى الموجة البيعية الثانية فيكون هذا سعر مناسب للشراء عليه فى الجلسة التالية مباشرة.