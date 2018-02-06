حملة "استثمر فى مصر" رائعة ولكن لماذا نخاطب أنفسنا؟





تحليل يكتبه عبد الحليم سالم

تكاد تكون حملة "استثمر فى مصر" التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حملة ناجحة بكل المقايسس.

فالحملة استعانت بعدد من كبار رجال الاقتصاد المعروفين فى مصر وأيضا فى العالم مثل رجل الأعمال الكبير نجيب ساويرس ، ودون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة LG للإلكترونيات بمصر – كوريا وهو مجهود محترم للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .

وإذا كانت الوزارة تسعى إلى الترويج للاستثمار فى مصر،فهذا أمر محمود للغاية ، أما إذا كان الغرض هو جذب الاستثمار الأجنبى لمصر ، فأرى أننا بحاجة إلى امتداد الحملة للخارج ، حتى لا نخاطب أنفسنا فقط .

ولذلك إذا كانت الوزارة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى ، فأهلا وسهلا بنفس الحملة ، بل وبنفس الأسخاص ،وأيضا يمكن تنفيذها فى قنوات إخبارية عالمية مثل "بى بى سى" و" سى إن إن " وفرنسا 24 " وفى كبريات القنوات العالمية ،بل وفى الصحف العالمية أيضا.

لابد ألا نعتاد على مخاطبة أنفسنا ، ونحن نقصد مخاطبة الأخرين كيف سيرى المستثمر الأجنبى حملة "استثمر فى مصر" التى تذاع فى قنوات محلية ، وكيف سيعرف المستثمر ،حجم التغيرات الاقتصادية الكبيرة التى حدثت والاصلاحات غير المسبوقة فى مصر وما حدث من تحسن كبير فى مناخ الاستثمار ، بدون أن نصل إليه عبر القنوات المفضله له ، أو القنوات ذائعة التأثير والصيت ، نحن بحاجة الى التعب للوصول الى المستثمر الاجنبى لا نريد أن يتعب هو ليصل إلينا ،لأن كل الدول قطعا مفتوحة أمام كبار المستثمرين .

وفى واقع الأمر فإنه من المهم ما قاله دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة LG للإلكترونيات بمصر - كوريا، عن مصر حيث قال : إن الآن هو الوقت المناسب للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أنها توفر فرص شاسعة باى مجال للمستثمرين.

وأضاف فى فيديو نشرته صفحة الوزارة على "فيس بوك" وموقع يوتيوب، أن ازدهار البنية الاساسية للاستثمار فى مصر هو الذى جعلنا نلمس النمو الرائد فى السوق المصرى.

وتابع:"أننا نشهد يوميا نمو فى استثمارتنا ولذلك نشجع الجميع على الاستثمار فى مصر، ولدينا توسع فى حجم عمليات التشغيل منذ بدأنا الاستثمار فى مصر".

وأكد أن مصر توجد بها فرص عظيمة حيث انها تقدم خيارات متعددة وشاسعة لكافة اشكال الاستثمار من جهة شروط القوى العاملة، وكذلك من جهة قاعدة المستهلكين.

هذا مهم للغاية وأيضا ما قاله رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات ، أنه لا يوجد أحسن من الوقت الحالى للاستثمار في مصر، مشيرا إلي أن العائد بها من أعلى العوائد عن أى دولة أخرى.

وأوضح أن قانون الاستثمار يساهم في القضاء علي البيروقراطية والقوانين المكملة له تشجع المصريين علي زيادة استثماراتهم، مؤكدا أنه من المهم أن ينجح المستثمر المصرى لأن المستثمر الأجنبى ينظر إلى نجاحه.

وذكر أن هناك تطور كبير حدث في مصر من إنشاء طرق جديدة ومحطات طاقة تكفى لنحو 10 سنوات وأكثر وتكفى للاجيال القادمة، كما أن اكتشافات الغاز في البحر الأوسط تكفي الإنتاج المحلى وتكون قابلة للتصدير.

كلام مهم نريده أن يتسع ليصل إلى العالم الخارجى برغم ما سيتبع ذلك من نفقات كبيرة ، لكن تخيلوا لو قاله ساويرس فى قناة عالمية تخاطب الغرب أو فى صحيفة مرموقة أو حتى اقتصادية كبيرة فى العالم قطعا كان سيكون التاثير أوقع.

ولا شك أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تبذل مجهودا كبيرا وساهمت بشكل كبير فى تغيير النظرة إلى مصر ،لكنها بحاجة أيضا إلى دعم حقيقى من مختلف المؤسسات ،نحتاج الى دور حقيقى لهيئة الاستثمار ولقطاع الترويج فيها لجذب الاستثمار الاجنبى إلى مصر بشكل يتناسب مع افضل موقع دولة فى العالم ، نحن بحاجة إلى أن نصل إلى من نريد فى امريكا واوروبا واسيا وافريقيا فى الوقت الذى نريد وليس بالصدفة.