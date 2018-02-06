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حفتر يلتقى مبعوث ملك الأردن بمقر القيادة العامة للجيش الليبى بالرجمة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:39 م
حفتر يلتقى مبعوث ملك الأردن بمقر القيادة العامة للجيش الليبى بالرجمة حفتر


كتب أحمد جمعة
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استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة ببنغازي المفتى العام لجيش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة مبعوثا من الملك عبدالله الثاني.
 
 
ورافق مفتي الجيش الأردني وفد رفيع يضم الدكتور أسامة عقاب والرائد خالد سلامة في زيارة تهدف لتعزيز العلاقة المتينة والقوية بين جيشي البلدين الشقيقين.
 
 
وأثنى المفتى العام لجيش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العميد الدكتور ماجد الدراوشة على الجيش الليبي وقائده في محاربة خوارج العصر من الإرهابيين القتلة أعداء الإسلام.
 
 
بدوره أشاد القائد العام المشير خليفة حفتر بدور المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا وجيشا في الوقوف إلى جانب ليبيا في حربها على الإرهاب وتطهير البلاد منه، طالبا نقل تحياته للملك وقائد الجيش الأردني لهذه الوقفة التي لن ينساها الشعب الليبي.

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