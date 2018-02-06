حبس المتهم بسرقة 6 كيلو ذهب من محل مصوغات ذهبية فى شبرا الخيمة





كتب محمد قاسم

أمر أحمد حمدان وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجى رئيس النيابة بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة كمية من المصوغات الذهبية من أحد محلات الذهب بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد الألفى مدير مباحث القليوبية بقيام مجهول بالسطو على محل مصوغات ذهبية بمحطة المرور بمدينة شبرا الخيمة.

أكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الجريمة "ياسر.س.ع" كهربائى وتم عمل الأكمنة اللازمة، وبعد ملاحظة تردد المتهم على محل نظارات بشبرا الخيمة وحال تواجد القوة الأمنية حاول المتهم الهرب بعد مشاهدته للكمين، وبمطاردته تم ضبطه، وعثر بحوزته على 4 هواتف، و10 خطوط، ومطواة قرن غزال.

وكشفت التحريات أن المتهم سبق وأن أجرى إصلاحات فى كابلات كهرباء المحل ولديه خلفية عن مداخل ومخارج المحل، حيث تسلل ليلًا إلى "مسقط" العقار المتواجد فيه المحل، وقام بكسر شفاط الهواء، ودخل من الحمام، واستخدم "مفكات" حديدية لكسر الباب الحديد وفتح الخزنة، وتمكن من سرقة 6 كيلو ذهب محتويات المحل.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وإخفائه للمشغولات الذهبية فى منزل تحت الإنشاء، وبمداهمة المنزل تم ضبط الكميات المسروقة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2850 جنح قسم تانى شبرا الخيمة وبعرضه على النيابة العامة اعترف المتهم بارتكاب الجريمة فأصدرت قرارها السابق.



